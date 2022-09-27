11 ضبطاً تموينياً في درعا بحق مخابز وفعاليات تجارية مخالفة

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 11 ضبطاً تموينياً، بحق أصحاب مخابز خاصة ومحطة محروقات و فعاليات تجارية مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبدالله أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مخابز بلدتي علما و الصورة ومدينة الحراك، لمخالفات تتعلق بنقص وزن ربطات الخبز، ومحطة أمير سفر في مدينة الشيخ مسكين لتقاضي زيادة في سعر المازوت المخصص لنقل الركاب، إضافة إلى خمسة ضبوط بحق أصحاب فعاليات تجارية مخالفة، بسبب إبراز فواتير شراء غير نظامية أو عدم إبراز فواتير.

وأضاف: إن الدوريات مستمرة بجولاتها على الأسواق لضبط أي مخالفة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى على الرقم 119.

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