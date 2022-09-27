الحرارة إلى انخفاض وأجواء مائلة للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في أغلب المناطق مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة، محذرة من تشكل الضباب على بعض المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 32 /17 32 /18 34 /19 القنيطرة 29 /13 29 /14 30 /16 درعا 31 /17 30 /18 32 /19 السويداء 28 /14 27 /16 29 /18 حمص 31 /14 28 /16 30 /17 حماة 32 /15 31 /17 32 /18 الحسكة 37 /19 36 /19 36 /20 اللاذقية 29 /19 29 /20 30 /20 طرطوس 29 /20 29 /21 30 /21 حلب 33 /16 31 /17 33 /17 إدلب 30 /16 29 /17 30 /17 دير الزور 36 /20 35 /20 35 /21 الرقة 35 /18 33 /19 34 /20

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