الدفاع الروسية: رصد اعتداءات جديدة لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد اعتداءات جديدة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي خلال الساعات الماضية في منطقة خفض التصعيد.

وذكر اللواء البحري في مركز التنسيق الروسي بحميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية أوليغ جورافليوف في بيان له أنه تم رصد حالات قصف من قبل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على مواقع في محافظة حلب، في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأعلنت الدفاع الروسية في التاسع عشر من الشهر الجاري أن إرهابيي “النصرة” نفذوا 5 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال 24 ساعة.

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