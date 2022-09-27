الأمن الروسي يقبص على مخربين أوكرانيين اثنين في منطقة خيرسون

موسكو-سانا

أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية باحتجاز شخصين من مجموعة استطلاع تخريبية أوكرانية في منطقة خيرسون قاما بجمع معلومات حول الجيش الروسي وشاركا في إعداد أعمال إرهابية في المنطقة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي إن هذين المخربين قاما في الفترة ما بين آذار وأيار الماضيين بتسليم معلومات استخبارية حول حركة وانتشار أفراد القوات الروسية والمدرعات والطائرات في مطار تشيرنوبيفكا بمنطقة خيرسون للمسؤول عن نشاطهما، كما قاما برمي زجاجة حارقة على مبنى مركز التجنيد السابق بمدينة خيرسون.

وأشار المصدر إلى أن المخربين نقلا متفجرات وزرعا عبوات ناسفة في مناطق عدة لاستهداف المدنيين والقوات الروسية في خيرسون.

من جانب آخر قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لشن هجوم في منطقة إنيرغودار وضواحيها.

وأضاف روغوف الذي يترأس حركة (نحن مع روسيا) إن “المسلحين التابعين لنظام كييف قد يقومون بمحاولة هجوم عن طريق تنفيذ عبور لنهر دنيبر في منطقة كامينكا دنيبروفسكايا وإنيرغودار وضواحيها وقرية إيفانوفكا… كما أنهم يخططون للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية”.

ولفت روغوف إلى أن القوات المتحالفة سبق لها أن صدت بالفعل عدة محاولات لإنزال القوات الأوكرانية بما في ذلك باستخدام الطائرات في المنطقة، وقال: “إننا نعلم بمخططات العدو ومستعدون للدفاع عن أرضنا”.

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