إنكلترا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

لندن-سانا

تعادل منتخب إنكلترا مع نظيره الألماني، بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب ويمبلي ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف منتخب إنكلترا، كل من اللاعبين لوك شو وماسون ماونت وهاري كين في الدقائق 71 و75 و83، في حين سجل أهداف ألمانيا كل من كاي هافيرتز (هدفين)، وإلكاي جوندوجان من ضربة جزاء في الدقائق 52 و67 و87.

وبهذه النتيجة أنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، في حين تذيل منتخب إنكلترا الترتيب بـ 3 نقاط فقط دون تحقيق أي انتصار.

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