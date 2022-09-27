الكشف عن شبكة بدمشق تمتهن تهريب الأشخاص خارج البلاد بوثائق مزورة وتوقيف اثنين من أفرادها

دمشق- سانا

كشف قسم شرطة المرجة بدمشق ،شبكة تمتهن تهريب الأشخاص خارج البلاد بوثائق مزورة ، وأوقف اثنين من أفرادها .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ، أنه من خلال قيام قسم شرطة المرجة في دمشق بالتحري عن معلومات وردت إليه بوجود عدة أشخاص بحوزتهم وثائق مزورة ، وبتدقيق الوثائق الشخصية للمذكورين تبين أنها مزورة ، وتم إحضارهم إلى مركز القسم وبسؤالهم عن مصدر البطاقات العائلية المزورة ، اعترفوا بأن مصدرها هو شخص يدعى “أحمد. م”.

وأضافت أنه بعد البحث والتحري ، تم إلقاء القبض عليه ، وتبين أنه أحد أفراد شبكة تمتهن تهريب الأشخاص خارج البلاد بوثائق مزورة بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج البلاد ، وبدلالته تم مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير من منزله الكائن في حي الفحامة بدمشق ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يستخرج “بيانات شخصية ” للمواطنين المراد تسفيرهم عن طريق المدعو “سامر. د” ، والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى كشف جميع المتورطين في القضية ، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .

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