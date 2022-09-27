“ليسيلوت في أيار” في ثالث عروض مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

تابع مهرجان السويداء المسرحي السادس عروضه اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة في المدينة بمسرحية “ليسيلوت في أيار” للمخرج جراز أبو سعد.

والعمل المسرحي المأخوذ عن نص للكاتب البلغاري جويت بوشغاي من ترجمة وإعداد رامي الملحم, وتمثيل فارس الحلبي, وإيناس الغوثاني, وسامر عزام ويحكي قصة فتاة فاتها قطار الزواج, ليعكس واقعاً ومعاناة موجودة في أي مكان, ويحاكي الحلم في تكوين الأسرة والإنجاب انطلاقاً من الحاجة إلى التكوين الاجتماعي الطبيعي الذي قد تحول دونه الكثير من الظروف والصعوبات.

وتلت العرض جلسة حوارية نقدية حوله, لفت خلالها عدد من المداخلين إلى أن النص من المسرح الحداثي, وعلى درجة عالية من الأهمية, ويطرح موضوعاً إشكالياً واقعياً, ويحمل العديد من المدلولات, واتسم بمستوى عالٍ في الأداء التمثيلي, ورسم ملامح الشخصيات.

وضمن الأنشطة المرافقة للمهرجان أقيمت اليوم ندوة فكرية في قصر الثقافة حول فن كتابة النص المسرحي, تحدث فيها الكاتب الدكتور ثائر زين الدين عن سمات ومزايا المسرح كفن مقروء, ومسموع, ومرئي, وأصول كتابة النص المسرحي.

واعتبر الكاتب والمخرج المسرحي زياد كرباج أن للنص المسرحي مسائل شائكة في كتابته مع تأكيده أن الشيء المشترك فيه هو الصراع الذي يمثل عصب البناء النصي والدرامي.

ورأى الكاتب هيثم أبو سعيد أن كتابة النص المسرحي فن لا ينقل صورة طبق الأصل عن الواقع, ويحتاج إلى الصدق, والانتقاء, والقدرة على خلق عالم له كيانه المستقل.

وكانت فعاليات المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا, ودائرة المسرح القومي بالسويداء, ومديرية الثقافة بالمحافظة انطلقت يوم السبت الماضي, وتتواصل حتى يوم الجمعة المقبل.

ديار نصر

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