المقداد يبحث مع كوروشي مستجدات الوضع في سورية وما تواجهه في محاربة الإرهاب

نيويورك- سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي آخر مستجدات الوضع في سورية، والتحديات التي تواجهها ولا سيما محاربة الإرهاب.

وهنأ الوزير المقداد كوروشي على منصبه الجديد، متمنيا له النجاح ومؤكدا استعداد سورية للتنسيق والتعاون معه في القضايا ذات الصلة بولايته، مستعرضا التحديات التي تواجهها سورية ولا سيما استكمال معركتها ضد الإرهاب، ومواجهة آثار الإجراءات القسرية الأحادية واستمرار الاحتلالين التركي والأمريكي للأراضي السورية.

وناقش الجانبان القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لفت كوروشي إلى تطلعه للعمل عن كثب مع الجانب السوري في تلك القضايا.

حضر اللقاء مديرة إدارة المنظمات الدولية رانيا الحاج علي ونائب المندوب الدائم الحكم دندي ومجد نيال من الوفد الدائم.

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