فوز اليمين المتشدد بالانتخابات التشريعية في إيطاليا

روما- سانا

فاز حزب فراتيلي ديتاليا “إخوة إيطاليا” بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا في حدث غير مسبوق منذ العام 1945.

وذكرت فرانس برس أن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية أظهرت فوز حزب فراتيلي ديتاليا بـ 26 بالمئة من الأصوات, في حين حل حليفاها في الائتلاف “حزب الرابطة” اليميني المتشدد بقيادة ماتيو سالفيني, و”فورزا إيطاليا” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني خلف حزبها وفق النتائج الجزئية.

وتقود ميلوني ائتلافاً يتوقع أن يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان, ويؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية, حيث من المتوقع أن يفوزوا جميعاً بنحو 44 في المئة من الأصوات, وهو ما يكفي لتأمين أغلبية في مجلسي البرلمان.

ولا ينتظر إعلان النتائج الكاملة حتى وقت متأخر من اليوم لكن الحزب الديمقراطي من يسار الوسط المنافس الرئيسي للتحالف اليميني, وصف هذا اليوم بـ “الحزين”.

وانخفضت نسبة المشاركة إلى أدنى مستوى تاريخي إلى حوالي 64 بالمئة أي أقل بنحو تسع نقاط مئوية من الانتخابات السابقة عام 2018.

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