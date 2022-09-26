مسؤولة بالمركزي الأمريكي: التضخم يقترب من ذروته

بوسطن-سانا

قالت سوزان كولينز رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي “لبنك المركزي الأمريكي” في بوسطن اليوم: إن التضخم في الولايات المتحدة الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً، قد بلغ على الأرجح ذروته، أو اقترب من الوصول إليها.

ونقلت رويترز عن كولينز قولها عقب خطاب، ألقته أمام غرفة التجارة في بوسطن “أعتقد أنه من المرجح أن التضخم يقترب من الذروة، وربما يكون قد بلغها بالفعل” مضيفة: إن “بعض التحديات المتعلقة باختناق سلاسل التوريد التي شهدناها تتراجع”.

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