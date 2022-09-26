قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية: أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب العامود في المدينة واعتقلت فلسطينياً فيما اقتحمت حارة أبو ناب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقلت فلسطينياً آخر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في وقفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء ثم اعتقلت فلسطينياً ثالثاً فيما اعتقلت شاباً قرب دوار قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بعد أن احتجزت مركبات الفلسطينيين بالمنطقة وأغلقت الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي لقرى شمال وشمال غرب القدس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت أيضاً فلسطينياً في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

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