العاصفة هرمين تتسبب بإلغاء وتحويل مسار مئات الرحلات الجوية في جزر كناري

مدريد-سانا

أعلنت الهيئة المشغلة للمطارات في إسبانيا اليوم أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تعصف بجزر الكناري منذ أيام تسببت بإلغاء وتحويل مسار مئات الرحلات الجوية في الأرخبيل خلال الساعات الـ 36 الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن معظم الإلغاءات حصلت أمس، حيت تم إلغاء 540 رحلة من وإلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، وتم تحويل مسار 54 رحلة أخرى، فيما كانت عاصفة هرمين الإستوائية تضرب الجزر.

وتوقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع، ما يجعل هذا الشهر أكثر أشهر أيلول هطولاً للأمطار في تاريخ البلاد.

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