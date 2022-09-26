جريح وطن يؤسس مشروع إنتاج صغير في حلب

حلب-سانا

تمكن جريح الوطن الشاب عبد الرحمن قبرصي من تأسيس مشروع صغير عبارة عن ورشة في المنطقة الصناعية بحي القاطرجي في حلب، لإنتاج سيف الجلي المستخدم في المطبخ المنزلي، وفرت فرص عمل لخمسة شبان ممن أنهوا الخدمة الإلزامية.

وبين قبرصي لمراسل سانا أن إصابته بجروح بالغة في بطنه ورجله خلال معارك الشرف، أثناء تأدية واجبه الوطني بخدمة العلم أدت لحدوث عجز بنسبة 40 بالمئة، وبعد تعافيه عمل على فتح ورشة صغيرة لإنتاج التيل المعدني.

وأشار قبرصي إلى أنه وسع عمله بالتواصل مع مركز تمكين الشباب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصل على منحة مكنته من شراء ست آلات لإنتاج سيف الجلي المنزلي مع المواد الأولية، ورفد السوق المحلية بهذا المنتج الذي يستخدم في معظم المنازل وتسويقه لباقي المحافظات، لافتاً إلى صعوبات تواجه العمل ومنها الانقطاع المتكرر للكهرباء.

ووجه الجريح قبرصي رسالة لجميع جرحى الحرب، بعدم الاستكانة للإصابة، والاستمرار بالعطاء بكل إصرار وعزيمة، وتجاوز المحنة والاعتماد على الذات في النجاح، وتأسيس المشاريع الصغيرة والمنتجة التي تؤدي لتحسين المستوى المعيشي لهم.

قصي رزوق

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