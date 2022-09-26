إسلامي: قرارات وممارسات وكالة الطاقة الذرية يجب أن تكون حيادية

فيينا-سانا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قرارات وممارسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تكون حيادية ومهنية.

وقال إسلامي في كلمة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: إن “إيران أيدت دائماً التنفيذ الكامل وغير التمييزي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة، ولها تاريخ يحتذى به في التعاون مع الوكالة في هذا المجال”، مضيفاً: إننا “نتوقع من الوكالة إجراء تقاريرها ومراقبتها والتحقق بطريقة أكثر مهنية وحيادية واستقلالية”.

ودعا إسلامي الوكالة إلى تجنب الاعتماد على معلومات لا أساس لها من مصادر غير موثوقة واتباع نظام تحقق قوي، مشدداً على أن إيران لا تزال ملتزمة باتفاق خطة العمل المشتركة الذي وقع عام 2015، وقد اتخذت تدابير تعويضية رداً على انتهاك الأطراف الأخرى لالتزاماتها، وإذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها عن طريق إزالة العقوبات ستعود طهران إلى الاتفاق.

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