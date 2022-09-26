بوتين: الغرب يواصل عرقلة تصدير الأسمدة من روسيا وبيلاروس للعالم

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية تواصل عرقلة تصدير الأسمدة من روسيا وبيلاروس إلى الأسواق العالمية رغم الحاجة الماسة لها.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي اليوم: لا تزال إمدادات الأسمدة من روسيا وبيلاروس إلى الأسواق العالمية معطلة، على الرغم من أن تلك الأسواق وخاصة البلدان النامية بحاجة ماسة إلى هذا المنتج.

بدوره أكد لوكاشينكو أن موسكو ومينسك لن يتحدثا مع الغرب إذا فشل في إظهار الاحترام قائلاً: من يريد أن يعيش بسلام معنا ويحترمنا فنحن نبقي الباب مفتوحاً ومستعدون لذلك، لكننا لن نتسامح مع من يريد إذلالنا، مؤكداً أن روسيا بلد عملاق ولا يمكن لأحد إذلاله.

وأضاف لوكاشينكو: قلت للأوروبيين أكثر من مرة إن مستقبلهم معنا ومع روسيا، حيث يوجد كل ما يحتاجون إليه، ولديهم ما يمكننا شراؤه منهم مثل التكنولوجيا وما إلى ذلك.

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بصحة موقف روسيا وبيلاروس وحتمية انتصارهما في مواجهة عقوبات الغرب.

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