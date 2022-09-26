بيسكوف: قنوات التواصل مع واشنطن مفتوحة ولكنها متقطعة

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وجود قنوات تواصل مفتوحة بين روسيا والولايات المتحدة، ولكنها متقطعة للغاية، وهي تسمح بنقل الرسائل الطارئة بين الجانبين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “على المستوى المناسب هناك قنوات للحوار والتواصل، وهي ذات طبيعة متقطعة للغاية… لكنها تسمح على الأقل بنقل بعض رسائل الطوارئ حول موقف كل طرف إلى الطرف الآخر”.

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: إن الولايات المتحدة تحتفظ بفرص لإجراء اتصالات مباشرة مع القيادة الروسية وتستخدمها بنشاط، بما في ذلك في الأيام القليلة الماضية.

إلى ذلك أعلن بيسكوف تحديد هوية المجرم الذي فتح النار على مدرسة إيجيفسك صباح اليوم، مشيراً إلى أنه كان عضواً في مجموعة من النازيين الجدد.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى جميع التعليمات اللازمة لكل السلطات الإقليمية والفيدرالية لحل جميع القضايا المتعلقة بهذا الحادث، حيث أجرى محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية أودمورتيا إلكسندر بريتشالوف، ومع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير التعليم سيرغي كرافتسوف، حيث توجه الأخير بالفعل إلى إيجيفسك.

وكان محققو لجنة التحقيق الروسية توصلوا إلى هوية المجرم الذي أطلق النار في المدرسة بمدينة ايجيفسك، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً، وإصابة آخرين، وهو أحد خريجي هذه المدرسة.

وفيما يخص الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا قال بيسكوف: إنه توجد هناك حالات انتهاك خلال التعبئة الجزئية، مضيفاً: “توجد هناك حالات انتهاك للمرسوم ويعمل رؤساء بعض المناطق بنشاط من أجل تصحيح هذه الحالات… ويقوم الصحفيون الروس وممثلون عن المنظمات الاجتماعية بعمل حيوي وضروري وهذا الأمر مهم للغاية”.

وكان الرئيس بوتين أعلن قبل أيام التعبئة الجزئية في روسيا، حيث سيتم استدعاء نحو 300 ألف شخص للخدمة في الجيش.

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