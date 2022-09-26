تراجع أسعار النفط لليوم الثاني وسط مخاوف الركود

ملبورن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم لليوم الثاني وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود، بسبب ركود عالمي محتمل نجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن المزيد من ضغوط الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسوية تشرين الثاني هبطت دولاراً، أو 1.2 بالمئة إلى 85.15 دولاراً للبرميل، وتراجع العقد إلى 84.51 دولاراً في أدنى مستوى منذ الـ14 من كانون الثاني.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية تشرين الثاني 87 سنتا، أو 1.1 بالمئة إلى 77.87 دولاراً للبرميل، وتراجع العقد إلى 77.21 دولاراً في أقل مستوى منذ السادس من كانون الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاماً اليوم.

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