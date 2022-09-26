الدفاع الروسية تنشر مقاطع فيديو لعمل منظومات (تور إم 2) للدفاع الجوي خلال إسقاط الصواريخ المعادية

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (تور إم2) التابعة للمنطقة العسكرية الغربية خلال مواجهة وإسقاط الصواريخ المعادية ضمن العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومات (تور) تمكنت خلال العملية العسكرية الخاصة من تنفيذ مهامها القتالية بنجاح، حيث قامت بتغطية المواقع الدفاعية والأرتال العسكرية الروسية أثناء التحرك، كما تصدت لهجمات صاروخية كانت تستهدف المناطق السكنية والتجمعات المدنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المنظومات تعتبر صاحبة الرقم القياسي في إسقاط العدد الأكبر من صواريخ العدو ومركباته الجوية المسيرة.

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