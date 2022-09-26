اللاذقية تستضيف البطولة العربية للأندية الأبطال للدراجات بمشاركة 8 أندية

اللاذقية-سانا

بمشاركة خمسة أندية عربية وثلاثة أندية سورية تنطلق منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال للدراجات في اللاذقية التي يقيمها اتحاد الدراجات بالتعاون مع وزارة السياحة بعد غد، وتستمر حتى السبت القادم.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش أن الأندية المشاركة بالبطولة هي ناد من فلسطين وآخر من مصر وثلاثة أندية عراقية، إضافة إلى ثلاثة أندية سورية هي المحافظة وبردى ونادي اللاذقية كاشفاً عن اعتذار ناد إماراتي وناديين ليبيين عن المشاركة، علماً أن كل الإجراءات الإدارية من تأشيرات وحجوزات وإقامة وتنقل تم تأمينها في وقت سابق لجميع الوفود المشاركة.

وأضاف كوكش: إن البطولة القادمة هي العاشرة للذكور والأولى للإناث، حيث تتضمن منافساتها ثلاث مراحل هي فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام ستبدأ وتنتهي على أوتستراد اللاذقية _ حلب.

وأشار رئيس اتحاد الدراجات إلى أن هذه البطولة تحظى دوماً بمشاركة واسعة وقد حصلنا على موافقة الاتحاد العربي للعبة لمشاركة لاعبين من فئة الشباب بالفئات الأعلى بغية إكسابهم المزيد من الخبرة، لكونها فرصة مهمة لتبادل المهارات بين اللاعبين العرب.

وبعد نهاية البطولة ستبدأ فعاليات سباق دروب تشرين الدولي في اللاذقية أيضاً بمشاركة محلية وعربية ودولية يوم الاثنين القادم في اللاذقية أيضاً.

يذكر أن العشرة الأوائل في ترتيب البطولات العربية سيحصلون على نقاط دولية تساعدهم في التأهل للبطولات العالمية والأولمبياد.

هناء صقور

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