أوليانوف: وكالة الطاقة الذرية تتجاهل حقيقة قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجاهل حقيقة أن أوكرانيا هي من قصفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بسبب الضغط الأميركي.

ونقلت وكالة تاس عن أوليانوف قوله: “إنه بعد زيارتها لمحطة زابوروجيه ونشرها اثنين من الموظفين يمكن بالتأكيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ترى بوضوح أن الهجمات على المحطة جاءت من أوكرانيا، ومع ذلك فإن التقارير الرسمية تتجنب هذا الجانب، وأعتقد أنه في الغالب نتيجة ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها”.

وشدد أوليانوف على أن الوكالة غير مستعدة لتسمية الشخص المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، وذلك أن التفويض المحدد للوكالة هو السبب لأنه لا يشمل بشكل مباشر سلطة الإسناد أي سلطة تحديد المسؤولين عن الإجراءات غير القانونية ضد المنشآت النووية، ولكن إذا تم بذل الجهود للموافقة على إنشاء منطقة أمنية نووية في وحول المحطة فسيتعين معالجة القضية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت في السادس من الشهر الجاري من أن القصف المتكرر لمحطة زابوروجيه قد يسبب تسرباً إشعاعياً.

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