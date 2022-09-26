ضبط مستودعات مخالفة في حمص تحتوي مواد معدة للاتجار بها

حمص-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص أمس مستودعاً في حي كرم الشامي بمخالفة حيازة المازوت بقصد الاتجار به، حيث بلغت الكمية المضبوطة 1200 ليتر وتم تغريم المخالف بمبلغ 9 ملايين ليرة سورية.

وأشار المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسلة سانا إلى أنه تم أيضاً ضبط مستودع في قرية الجعفريات بمخالفة حيازة القمح وعدم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، وتم تغريم المخالف بمبلغ 8.220 ملايين ليرة سورية.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت أيضاً مستودعاً في حي الأرمن بمخالفة حيازة مادة الدقيق التمويني بقصد الاتجار به، حيث تم تغريم المخالف بمبلغ 375 ألف ليرة سورية، إضافة إلى ضبط حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة والقيام بعملية الغش والتدليس ببطاقات البيان من خلال تبديلها ببطاقات جديدة وماركات جديدة مختلفة وتعبئة زيت دوار الشمس مجهول المصدر بعبوات بلاستيكية ووضع لصاقات وبطاقات بيان بماركات أخرى بحق مستودع في حي الأرمن.

وأشار اليوسف إلى أنه تم كذلك تنظيم ضبط بحق منشأة في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة إنتاج وطرح ملح طعام مخالف للمواصفات و 19 ضبطاً بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير لمواد الخبز والفروج والبيض والخضار والفواكه وغيرها من المواد والسلع الأساسية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تنفيذ 11 إغلاقاً.

صبا خيربك

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