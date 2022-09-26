ارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل طرطوس إلى 100 شخص

طرطوس-سانا

ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 100 شخص، وذلك بعد انتشال جثة من عرض البحر.

وذكر مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في تصريح لمراسلة سانا أن عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى100شخص حتى الآن، وذلك بعد انتشال جثة من عرض البحر مقابل الباصيه في بانياس.

بدوره أوضح المدير العام للهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس، الدكتور إسكندر عمار في تصريح مماثل أنه تم تخريج جميع الناجين من غرق المركب من المشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

ووفق أقوال الناجين فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.

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