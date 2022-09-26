لوغانسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ 62 صاروخاً منذ بدء الاستفتاء

لوغانسك-سانا

أعلن وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاستفتاء بـ 62 صاروخ هيمارس أمريكياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دينيغو قوله للصحفيين اليوم “خلال ثلاثة أيام من الاستفتاء قصفت القوات الأوكرانية المدن والبلدات في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بـ 62 صاروخاً أمريكياً من طراز هيمارس”.

وفي هذا السياق أعلنت إيلينا كرافشينكو رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية أن قوات كييف قصفت مدرسة ببلدة روبيجني حيث يوجد مركز استفتاء وإصابتها بست قذائف” مضيفاً، إنه وحفاظاً على أمن المواطنين تم نقل جميع اللجان إلى مواقع احتياطية.

وبدأ في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون يوم الجمعة الماضي استفتاء شعبي حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى يوم غد.

ويؤكد ممثلو الجمهوريتين والمقاطعتين أن انجاز هذه الخطوة سيؤمن أراضيهم ولا سيما وسط الأعمال الإرهابية والعدوانية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية وحلف الناتو الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency