ثمانية قتلى جراء فيضانات في فنزويلا

كراكاس-سانا

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم فيما اعتبر آخران في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة في جبال الأنديز الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فريدي برنال حاكم ولاية تاتشيرا غرب البلاد قوله: “انتشلنا حتى الآن ثماني جثث في هذه المأساة ونواصل البحث عن شخصين آخرين” لافتاً إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 12 و25 عاماً.

وذكرت السلطات أن فنزويلا سجلت هذا العام تساقط أمطار يزيد عن المعدل الوسطي وتكبدت أضراراً في مناطق عدة.

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