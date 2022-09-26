نائب تشيكي: الغرب يحاول إضعاف روسيا من خلال حرب استنزاف بأوكرانيا

براغ-سانا

أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي إيفان دافيد أن تبعية نظام كييف لإملاءات الغرب حولت أوكرانيا إلى دولة فاشلة.

وأوضح دافيد أن الولايات المتحدة وبريطانيا منعتا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إجراء محادثات سلمية جديدة مع موسكو في محاولة منهما لتحقيق هدفهما في إضعاف روسيا من خلال حرب استنزاف طويلة الأمد مضيفاً إن أوكرانيا تحولت إلى دولة فاشلة تعتمد على الحقن الغربية التي تؤمن لها الاستمرارية الآن.

بدوره انتقد النائب الأول لرئيسة حزب ثلاثة ألوان التشيكي بيتر شتييبانيك في حديث لموقع أوراق برلمانية سعي الدول الغربية المستمر لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا بدلاً من العمل على حلها مضيفاً “لو أن سياسيي دول الغرب بذلوا نفس الطاقة التي يصرفونها على اختراع أنواع العقوبات على روسيا في البحث عن حل سلمي لانتهت هذه الحرب”.

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