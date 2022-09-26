إيران تنفي تعرض مواقع حكومية لاختراق إلكتروني

طهران-سانا

أكد المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران عدم صحة الادعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة (انونيموس) بشأن تنفيذ هجمات إلكترونية على مواقع حكومية في البلاد.

ووفقاً للعلاقات العامة التابعة للمركز فإن مجموعة القراصنة انونيموس ادعت مؤخراً أنها شنت هجمات سيبرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية بما في ذلك مجلس الشورى الإيراني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل (همراه اول) للهاتف المحمول ولكن بعد التحقيقات التي أجراها الخبراء نعلن لمواطنينا أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بقوة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency