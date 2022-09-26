قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة واعتدت على المصلين الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام لإخراجهم من باحات المسجد تمهيداً لاقتحامات المستوطنين الاسرائيليين.

كما منعت قوات الاحتلال من هم دون سن 40 عاماً من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين في الأقصى من خلال توفير الحماية للمستوطنين لاقتحامه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه واعتقالهم وإبعادهم عنه في محاولة لفرض أمر واقع وتهويده والسيطرة عليه.

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