بوشلين: انطلاق عملية عسكرية مشتركة شمال دونيتسك لتحصين دفاعات مدينتي كراسني ليمان وفوليدار

دونيتسك-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين قوات بلاده والجيش الروسي باتجاه مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية، شمال دونيتسك لتحصين دفاعات مدينتي كراسني ليمان وفوليدار المحاذيتين.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوشيلين قوله في تصريح اليوم: إن “الوضع لا يزال مستقراً، نظراً لوجود قواتنا على طول خط التماس، وفي اتجاه مارينسكي تم تسجيل محاولة أخرى للاختراق من قبل العدو في اتجاهنا، ولكن تم إيقافها، وفي اتجاه أرتيوموفسكي، تواصل قواتنا التقدم” مشيراً إلى أن الوضع على محور أوغلدار تحت السيطرة تماماً، حيث تم إيقاف كل محاولات قوات النظام الأوكراني في التقدم.

وأضاف بوشلين: أما باتجاه كراسني ليمان الاتجاه الأصعب اليوم، العدو لا يترك محاولة للاختراق إلا ويتخذها، لكن قواتنا وسط التعزيزات المستمرة تسيطر على الوضع.

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