الدنمارك تفوز على فرنسا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

كوبنهاغن-سانا

فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الأولى، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل هدفي المنتخب الدنماركي كل من كاسبر دولبرغ، وسكوف أولسن في الدقيقتين 34 و39 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، تكون الدنمارك فازت ذهاباً وإياباً على فرنسا لترفع رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في حين ضاعت منه تذكرة التأهل لقبل النهائي التي ذهبت لمنتخب كرواتيا بعد فوزه على النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

في المقابل تجمد رصيد منتخب فرنسا عند 5 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن منتخب النمسا المتذيل.

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