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المنتخب الهولندي يحسم صدارة المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية

2022-09-25

امستردام-سانا

حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية بفوزه على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف.

وجاء هدف المنتخب الهولندي عن طريق كابتن الفريق فيرجيل فان دايك في الدقيقة الـ 74، لتحجز الطواحين الهولندية مكانها في الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي نفس المجموعة حقق المنتخب البولندي الفوز أمام نظيره الويلزي بهدف نظيف ليخطف المركز الثالث، فيما تراجع منتخب ويلز إلى المستوى الثاني في المنافسة بعد حلوله في المركز الرابع في المجموعة.

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