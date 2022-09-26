أذربيجان تفوز على كازاخستان في بطولة دوري الأمم الأوروبية

باكو-سانا

فاز منتخب أذربيجان على نظيره الكازاخستاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف الفوز لأذربيجان اللاعب ألكسندر ماروشكين خطأ في مرماه بالدقيقة 66، وأضاف كل من فيليب أوزوبيتش وأناتولي نوربييف الهدفين الثاني والثالث لأذربيجان في الدقيقتين 74 و90 على التوالي.

ورغم الخسارة ظل المنتخب الكازاخستاني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأذربيجاني.

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