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الإسكان تدعو المكتتبين والمخصصين في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لمراجعتها

2022-09-25

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للإسكان المكتتبين والمخصصين في مشروعي السكن الشبابي والسكن العمالي إلى مراجعة الإدارة العامة أو أحد فروعها في المحافظات؛ لتعديل الأقساط الشهرية اعتباراً من بداية الشهر المقبل، ولغاية الـ 31 من كانون الأول للعام الحالي.

وطلبت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه، اصطحاب دفتر الاكتتاب للمكتتبين والمخصصين، وصورة هوية شخصية للمكتتب وصورة عن وثيقة التخصص للمتخصصين وصورة عن عقد تنازل اكتتاب أو تخصيص للمتنازل لهم.

وكان القرار الوزاري رقم 7145 تاريخ 14-9-2022 حدد القسط الشهري للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها، وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة بمبلغ 25000 ألف ليرة، فيما حدد القرار رقم 14744-ك تاريخ 21-9-2022 القسط الشهري للمكتتبين على مشروع السكن العمالي والمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة ليصبح مبلغ (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.

مدا علوش

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