الدوما يدعو واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إطلاق أي تهديد

موسكو-سانا

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي مسؤولي الولايات المتحدة للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار أي تهديد لروسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله في تصريح اليوم: “ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، ويجب أن يدرس المتخصصون الأمريكيون العقيدة النووية الروسية بشكل أفضل قبل توجيه التحذيرات عبر وسائل الإعلام”.

مؤكداً أن الولايات المتحدة هي السبب الجذري للصراع اليوم، ولو توقفت عن ضخ الأسلحة لنظام كييف فستنتهي المواجهة في أقرب وقت.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق روسيا مما أسمته (عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا).