SCS-NET
الشريط الإخباري

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في سلوان

2022-09-25

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي عين اللوزة وأبو تايه في بلدة سلوان، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام عليهم وعلى منازلهم؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق واحتراق منزل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مساء اليوم قرية النبي صالح وأبعدت فلسطينيين اثنين عن القدس المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved