إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في سلوان

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي عين اللوزة وأبو تايه في بلدة سلوان، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام عليهم وعلى منازلهم؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق واحتراق منزل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مساء اليوم قرية النبي صالح وأبعدت فلسطينيين اثنين عن القدس المحتلة.

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