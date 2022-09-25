تسجيل 16 إصابة بفيروس إيبولا في أوغندا

كمبالا-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 16 إصابة بفيروس إيبولا خلال الساعات الماضية وسط البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان اليوم “تم تسجيل 16 إصابة بفيروس إيبولا منذ بداية انتشار الوباء في البلاد” مشيرة إلى رصد حالات خارج منطقة موبيندي.

وأشارت الوزارة إلى أنه حتى اللحظة لم تؤكد أي إصابة بالفيروس في كمبالا.

وكانت السلطات أعلنت أول أمس تسجيل أربع وفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال ثلاثة أيام في منطقة موبيندي غرب العاصمة كمبالا.

وشهدت أوغندا في السابق تفشي فيروس إيبولا الذي أودى بالألاف في جميع أنحاء إفريقيا منذ اكتشافه في عام 1976 في جمهورية الكونغو الديمقراطي.

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