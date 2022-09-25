تكريم 40 نزيلاً في معهد خالد بن الوليد لرعاية الأحداث الجانحين

ريف دمشق-سانا

كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع مؤسسة “مثقال” أربعين نزيلاً في معهد خالد بن الوليد لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين، ممن استغلوا فترة وجودهم بالتعليم والتدريب على مهن الحلاقة والنجارة.

وتم افتتاح مدرسة داخل مقر المعهد في قدسيا بريف دمشق، بعد إجراء الصيانة لها.

وتضمن حفل التكريم تقديم فقرات فنية ركزت على الجانب التوعوي وتحفيز النزلاء للخروج بخبرات تعليمية ومهنية، إضافة إلى تكريم عدد من التجارب الناجحة في امتحانات الشهادات العامة.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بين في تصريح للصحفيين أن الدور الذي يقدمه المعهد إصلاحي من خلال التركيز على الجانب التعليمي والمهني، عبر التنسيق مع مجموعة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التكريم يهدف إلى تحفيز النزلاء للوصول إلى أشخاص فاعلين منتجين.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد المثقال أوضح أن التكريم يأتي في إطار خطط المؤسسة للمساهمة ببناء جيل متمكن يستطيع المساهمة في إعادة الإعمار مستقبلاً، لافتاً إلى وجود مجموعة من البرامج تعمل عليها المؤسسة في المجال الصحي والتعليمي والتنموي، إضافة إلى مجموعة من المبادرات المجتمعية.

مدير المعهد أوضح أن المعهد يضم الفئات العمرية من 15 عام إلى 18 عاماً، ويتم تقديم مجموعة من الخدمات والتدريبات المهنية، مشيراً إلى أن أغلب الفئات الموجودة اجتازت مرحلة محو الأمية، إضافة إلى التدريب على مجموعة من الحرف كالحلاقة والنجارة، موضحاً أن المعهد يقدم مجموعة من البرامج الترفيهية والاشغال اليدوية والمباريات الرياضية.

ممثل جمعية حقوق الطفل في معهد الغزالي لإصلاح الاحداث الجانحين عبد الكريم اللطيف أشار إلى أن الجمعية تعمل في المعهد بموجب اتفاقية موقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2010، مبيناً أن الجمعية تركز عملها على الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي وإقامة دورات محو أمية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ورياضية.

نسرين حماة مسؤولة القسم التعليمي بالجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالمعهد بينت أن المعهد يقدم التثقيف اللاصفي، إضافة إلى المراحل التعليمية المختلفة والمناهج النظامية، ومتابعة الطلاب المتسربين عن طريق مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرة.

مهند سليمان

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