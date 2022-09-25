تركيب محولات كهربائية باستطاعات متنوعة في طرطوس لتحسين أداء الشبكة

طرطوس-سانا

قامت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء طرطوس بتركيب محولات باستطاعات متنوعة، في مختلف المناطق بالمحافظة، وذلك لتحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وبين مدير الشركة المهندس عبد الحميد منصور في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تركيب 11 محولة باستطاعة 200 ك ف أ، و9 محولات باستطاعة 400 ك ف أ، و9 محولات باستطاعة 100 ك ف أ، ومركز تحويل هوائي باستطاعة 100 ك ف أ، توزعت في مختلف مناطق المحافظة، استعداداً لفصل الشتاء، وبعد تخصيص المحافظة بقافلة من التجهيزات والمعدات الكهربائية بغية تحسين التغذية.

وأشار منصور إلى رفع استطاعة محولتي الفرن الآلي في بانياس ورام ترزة من 200 ك ف أ إلى 400 ك ف أ، كما تم وضع مركز تحويل مسبق الصنع باستطاعة 1000 ك ف أ في الغمقة الغربية بمدينة طرطوس، لافتاً إلى استمرار ورشات الصيانة بتركيب محولات وتجهيزات جديدة حسب الأولوية.

هيبه سليمان

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