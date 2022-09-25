إخماد حريق في قرية الشبطلية بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت منظومة الإطفاء في اللاذقية اليوم حريقاً اندلع في أراض زراعية، وحراجية في قرية الشبطلية بريف اللاذقية.

وأوضح رئيس شعبة حراج قسطل المعاف المهندس عصام سليمان في تصريح لمراسل سانا أن الحريق أتى على دونمين من الأراضي الحراجية، والزراعية، وتمت السيطرة عليه، بالتعاون مع فرقتي حرائق وادي قنديل وبلوران، موضحاً أن عملية المراقبة ما زالت مستمرة.

وأشار سليمان إلى ضرورة توخي الحذر من إشعال النار، والمخلفات الزراعية مع ازدياد مؤشر خطورة الحرائق خلال الأيام القادمة، والاتصال على الرقم المجاني 188، في حال حدوث أي حريق، أو مشاهدة أي دخان.

علاء إبراهيم

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