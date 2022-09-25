إلغاء 82 رحلة جوية مع وصول عاصفة هيرمين إلى جزر الكناري الإسبانية

مدريد-سانا

ألغت الخطوط الجوية الإسبانية اليوم 82 رحلة جوية في أنحاء جزر الكناري مع وصول العاصفة هيرمين من المحيط الأطلسي إليها.

ونقلت رويترز عن شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات قولها: إنه تم إلغاء 34 رحلة من مطار تينيريفي نورث، و22 من لا بالما، و14 من إل هيرو، و8 من لانزاروتي ، و4 من لا غوميرا.

من جهتها أصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية إيميت تحذيراً أحمر خاصاً بالطقس بالنسبة لجزر غران كناريا ولا بالما وإل هيرو، وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس يوم غد.

ووفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة حتى يوم غد.

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