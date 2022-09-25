كينيا تحرز ذهبية الرجال والسيدات في ماراثون طوكيو

طوكيو-سانا

فاز العداء الكيني إليود كيبشوج اليوم في سباق ماراثون طوكيو للرجال محققاً رقماً قياسياً بفوزه بأربعة من آخر ستة سباقات كبرى للماراثون.

وسجل كيبشوج ساعتين ودقيقتين و40 ثانية خلال الماراثون البالغ طوله42.195 كم ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو ليتوج برابع ماراثون في مشواره بعدما تفوق أيضاً في لندن وبرلين وشيكاغو.

كما فازت الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العالمي بلقب ماراثون السيدات، بعدما سجلت ساعتين و16 دقيقة وثانيتين محققة ثالث أفضل زمن على الإطلاق.

ونالت الإثيوبية أشيتي بيكيري الميدالية الفضية مسجلة ساعتين و17 دقيقة و58 ثانية، في حين ذهبت البرونزية لمواطنتها غوتيتوم غيبرسلاسي التي سجلت ساعتين و18 دقيقة و18 ثانية.

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