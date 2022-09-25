ميسي يواصل أرقامه القياسية مع الأرجنتين

بوينس أيرس-سانا

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم أرقامه المميزة مع منتخب بلاده قبل شهرين من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفق شبكة سكاي سبورتس سجل ميسي 88 هدفاً بقميص التانغو ، منها 17 في آخر 21 مباراة مع الأرجنتين ليعزز وجوده في المركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخبات الوطنية.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يفصل ميسي عن المركز الثالث المسجل باسم الماليزي مختار دهاري بـ 89 هدفاً سوى هدف وحيد ، في وقت يحتاج فيه البرغوث إلى تسجيل 29 هدفاً بقميص الأرجنتين خلال السنوات المقبلة في حال استمراره في الملاعب للتساوي مع كريستيانو رونالدو.

وبات منتخب الأرجنتين قريباً للغاية من تحطيم رقم قياسي تاريخي بالنسبة لمنتخبات العالم في الأكثر خوضاً للمباريات دون تعرضه للهزيمة ، إذ لم يخسر في آخر 34 مباراة لعبها ، حيث فاز بـ 24 منها ، وتعادل في 10 أخريات ، وبقيت شباكه نظيفة في 20 ، بينما كانت آخر خسارة للتانغو في عام 2019.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency