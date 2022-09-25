مجلس الشعب يحيل عدداً من مشاريع القوانين للجان المختصة ويجري انتخابات مكتبه السنوية… فوز صباغ بمنصب رئيس المجلس

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ووفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بانتخابات مكتب المجلس السنوية وبنتيجة هذه الانتخابات فاز حموده صباغ بمنصب رئيس مجلس الشعب.

كما فاز محمد أكرم العجلاني بالتزكية بمنصب نائب رئيس المجلس وفاز سلوم السلوم وميساء صالح بمنصبي أميني سر المجلس وفايزة العذبة ومحمد سليمان الأبرش بمنصبي مراقبي المجلس.

وفي كلمة له عقب فوزه أعرب صباغ عن شكره وامتنانه للثقة الممنوحة له من قبل أعضاء المجلس بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس مؤكداً أن مكتب المجلس سيستمر بالنهوض بمهامه بكل صدق وأمانة وشفافية وهذا يتطلب من الجميع مواصلة العمل المكثف مكتباً ولجاناً دائمة ولجان أخوة وصداقة للمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء سورية الجديدة المتجددة.

وعبر رئيس المجلس عن ثقته بأن الدورة العادية السابعة ستكون منتجة وفاعلة على الصعيدين التشريعي والرقابي في نطاق اختصاصات ومهام المجلس وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.

كما أحال المجلس مشاريع القوانين المتضمنة “تحديد مراجع التصديق في عقود البيع والايجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية” و”تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006″ و”التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009″ إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 إلى جلسة لاحقة كما أحال المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة بالمجلس لإبداء الرأي فيها وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الاثنين.

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