تزويد مدينة تدمر بآليتين للإطفاء ولنقل النفايات

تدمر-سانا

تلقى مجلس مدينة تدمر آليتين من محافظة حمص إحداهما سيارة إطفاء والأخرى ضاغطة قمامة مع معداتهما كاملة.

وذكر رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هاني دعاس في تصريح لمراسل سانا أن سيارة الإطفاء ضرورية كونه لا توجد بالمدينة سيارة إطفاء وذلك من أجل إخماد الحرائق التي تحصل ضمن تدمر وريفها وواحتها ومزارعها خاصة أن المدينة تبعد عن مركز محافظة حمص مسافة نحو 160 كيلومتراً.

ولفت دعاس إلى تزويد مدينة تدمر أيضاً بسيارة ضاغطة لرفع ونقل القمامة للمحافظة على نظافة المدينة بعد ازدياد عدد السكان العائدين إليها.

عدنان الخطيب

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