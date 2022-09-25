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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين قرب نابلس

2022-09-25

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا بأن مستوطنين دمروا خطوط مياه وردموا نبعاً يغذي بلدة الساوية جنوب المدينة ما تسبب بأزمة مياه فيها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين وكثفت من تواجدها في محيط قرية زبوبا.

واستولى مستوطنون إسرائيليون اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين في قرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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