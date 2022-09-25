القضاء الإيراني: القبض على مئات الإرهابيين في أعمال الشغب الأخيرة

طهران-سانا

أعلن محمد كريمي رئيس النيابة العامة ومحاكم الثورة الإسلامية في مدينة ساري بمحافظة مازندران شمال إيران القبض على عدد من عناصر تنظيم “داعش” وحزب “كوملة” الإرهابيين خلال أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار كريمي في تصريح له اليوم إلى اعتقال 450 شخصاً من مثيري الشغب في محافظة مازندران وإحالتهم إلى القضاء على خلفية الجرائم التي مارسوها خلال الأحداث الأخيرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الأول إحباط محاولة لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد تزامنا مع أعمال الشغب الأخيرة.

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