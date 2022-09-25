روسيا تختبر منظومة جديدة لمعاينة بيانات الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلنت شركة سيترونيكس غروب أنها تختبر منظومة جديدة مخصصة لتلقي ومعاينة بيانات الأقمار الصناعية الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للشركة قولها في بيان “بدأنا مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة (AIS) الإلكترونية التي طورناها لتلقي ومعاينة البيانات التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية الروسية”.

وأضاف البيان إن المنصة تستخدم البيانات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية الرسمية وتم إطلاقها في إطار برنامج Space-Pi من قاعدة بايكونور الفضائية في التاسع من آب الماضي مشيراً إلى أن هذه الأقمار تستخدم لمراقبة حركة الملاحة البحرية ويمكنها التعرف على السفن في البحار والمحيطات والحصول على معلومات عن الجهة المالكة للسفينة وتحديد موقع السفينة ومسارها وتحديد التاريخ الذي يجب أن تصل فيه إلى وجهتها والميناء الذي ستصل إليه.

وكانت شركة سيترونيكس غروب قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تتعاون مع العديد من المؤسسات الروسية بهدف إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية في إطار برنامج Space-Pi وأن بعض هذه الأقمار ستستخدم لمراقبة الأرض وبعضها سيحصل على تقنيات متطورة لمراقبة المجال المغناطيسي لكوكبنا.

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