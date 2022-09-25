حزب الله: نقدر جهود السلطات السورية في حادثة غرق المركب اللبناني

بيروت-سانا

أعرب حزب الله عن تقديره للجهود المميزة التي بذلتها السلطات السورية والأجهزة المختصة في عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال الجثث ومساعدة الجرحى في حادثة غرق المركب اللبناني قبالة ميناء طرطوس.

وعبر الحزب في بيان له الليلة الماضية عن عميق الحزن والألم الشديد بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من الأشخاص في البحر.

ودعا الحزب في بيانه الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا أو تضرروا في هذه المأساة الكبيرة كما دعا الجهات المعنية إلى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات القضائية ضدهم واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم تكرارها.

وفي ذات السياق ثمن النائب اللبناني الأسبق إميل لحود وقوف سورية إلى جانب لبنان في فاجعة المركب اللبناني.

وقال لحود في تصريح صحفي” إنه على الرغم من ظروف سورية الصعبة فإنها ساهمت في عملية الإنقاذ وانتشال الجثث بينما تتفرج دول أخرى أو تكتفي بنشر البوارج لمنع المراكب من المرور”.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أوضح خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني الدكتور فراس الأبيض أمس أن عدد الضحايا وصل إلى 90 شخصاً وعدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 14 شخصاً فيما أعلن الجيش اللبناني في بيان له أن مديرية المخابرات أوقفت مواطناً مشتبهاً بتورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر انطلاقاً من الشاطىء اللبناني.

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