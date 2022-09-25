قوات كييف تجدد قصفها جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

دونيتسك -سانا

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك اليوم أن قوات كييف قصفت منطقتي ماكييفكا وغالموفسكي بقذائف مدفعية من عيارات مختلفة.

ونقلت وكالة تاس عن البعثة قولها إن الجيش الأوكراني أطلق ثلاث قذائف مدفعية من عيار 155 ميلليمتراً على ماكييفكا ثم استهدف غالموفسكي بخمس قذائف من عيار 152 ميلليمتراً .

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية أطلقت قوات كييف أربعة صواريخ من نظام الصواريخ الأمريكي المتعدد “هيمارس” باتجاه مدينة “ستاخنوف ” اليوم .

ووفقاً لبعثة لوغانسك إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك فإن الصواريخ أطلقت من مواقع يحتلها الجيش الأوكراني ولم يتم بعد التأكد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف.

كما قصفت القوات الأوكرانية أمس مناطق عدة في جمهورية لوغانسك حيث أطلقت أربعة صواريخ من طراز “هيمارس” على مناطق ” فيرخنيايا دوفانكا” و” نوفايا استراخان” وسيفيرودونيتسك” ومدينة “ستاخنوف” .

وأسفر القصف الأوكراني عن دمار مبنى سكني في “نيزجانيايا دوفانكا” وتضرر مبنى آخر.

يشار إلى أن عملية التصويت في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية انطلقت أمس الأول في جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في المناطق المحررة فى خيرسون وزابوروجيه حيث أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو أن قوات نظام كييف تحاول تعطيل الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا من خلال القصف المستمر.

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