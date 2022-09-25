إخلاء المناطق الساحلية في الفلبين مع اقتراب الإعصار العملاق نورو

مانيلا-سانا

بدأت السلطات الفلبينية اليوم إجلاء السكان من المناطق الساحلية مع اقتراب إعصار نورو من جزيرة لوزون الرئيسية.

ونقلت رويترز عن وكالة إدارة الكوارث الفلبينية قولها: “إن نورو تحول إلى إعصار عملاق بعد زيادة سرعة الرياح التي يثيرها إلى 185 كيلومتراً في الساعة بعد أن كانت 120 كيلومتراً في الساعة أمس” مشيرة إلى أن قوة الإعصار آخذة في التزايد وربما يصل إلى اليابسة بعد ظهر اليوم أو في المساء مثيراً رياحاً تتراوح سرعتها بين 185 و 205 كيلومترات في الساعة.

ويعد الإعصار المداري نورو الحادي عشر الذي يجتاح الفلبين هذا العام وسيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة بعد ظهر اليوم.

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