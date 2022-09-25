سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لعبور نهر دنيبر بإشراف البنتاغون

موسكو-سانا

حذرت سلطات مقاطعة زابوروجيه من خطط قوات النظام الأوكراني للهجوم على المقاطعة بإشراف البنتاغون في وقت اعتقل الأمن الروسي مجموعة عملاء لقوات كييف في مقاطعة خيرسون .

ونقلت وكالة نوفوستي عن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه قوله اليوم إن: “سلطات كييف تقوم بوضع عدة سيناريوهات للهجوم على المقاطعة، يتضمن أحدها عبور القوات لنهر دنيبر” موضحاً أن هذه الخطط تتم بإشراف خبراء من البنتاغون.

واعتبر روغوف أن هذه الخطط معروفة ومكشوفة، وسيتم التصدي لها في حال محاولة تنفيذها .

وأشار روغوف إلى أن القوات الأوكرانية تقصف في الوقت الراهن بشكل مكثف الضفة اليسرى لنهر دنيبر مستهدفة المناطق المحررة من مقاطعة زابوروجيه حيث استهدف القصف الأخير من هذا النوع ضفة النهر قرب قرية إيفانوفكا.

من جانبه أعلن مصدر أمني روسي عن تحييد مجموعة عملاء كانوا يقومون بتوجيه ضربات المدفعية الأوكرانية موضحاً أن هؤلاء العملاء يعملون حراساً في محمية طبيعية تطل على البحر الأسود في مقاطعة خيرسون.

وأوضح المصدر أن جهاز الأمن الأوكراني قام بتجنيد بعض العاملين في المحمية لجمع ونقل البيانات عن تحركات الجيش الروسي إضافة إلى تجهيز المخابئ لتخزين الأسلحة والمساعدة في نقل المخربين المسلحين ذهاباً وإياباً عبر نهر دنيبر لتنفيذ مهامهم.

ولفت المصدر إلى أن من بين المعتقلين نائب مدير محمية “كينبورن سبيت” الطبيعية فيكتور تارانوف الذي اعترف بأنه كان يتواصل مع صهره ليونيد غولوفكو وهو من ضباط الأمن الأوكراني وينفذ كل تعليماته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency